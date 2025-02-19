В России решили сэкономить на Масленице

Большинство россиян будут отмечать Масленицу, но постараются сэкономить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь 8% жителей России не собираются отмечать Масленицу. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами сервиса «Пакет».

Остальные респонденты заявили, что праздновать будут. Но большинство из них постарается сделать это экономно.

Большинство (62%) планируют провести Масленицу дома – с семьей или друзьями, отмечает «Газета.Ru». И лишь каждый четвертый (27%) не против принять участие в массовых гуляниях.

При этом больше половины рассчитывают потратить на празднование от 1 до 3 тысяч рублей. Еще 17% и вовсе не собираются выходить за пределы тысячи рублей.

Лишь каждый пятый (22%) готовы закупить продукты на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. И только 10% намерены раскошелиться больше чем на 5 тысяч рублей.

Самым распространенным способом сэкономить участники опроса назвали покупку в магазинах по скидкам (так будут делать 39% респондентов). 27% надеются на кешбэк-сервисы и программы лояльности.

Только 16% не планируют сокращать свои затраты.

Впрочем, стремление сэкономить не слишком скажется на разнообразии праздничных блюд. Во всяком случае, лишь 19% участников опроса заявили, что предпочтут за столом блины без начинки.

В то же время, больше 40% респондентов намерены заполнить масленичное меню множеством блинов и начинок. Самыми популярными среди них стали блины с творогом (60%) и сметаной (58%). Больше половины заявили, что у них на столе будут блины со сгущенкой (52%) и мясом (51%). На пятом месте среди начинок – икра (36%). Ее хотят видеть даже больше, чем ветчину и сыр (33%) и масло (32%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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