В Челябинске стартовал процесс по факту падения школьника в яму с кипятком

В Челябинске раскрыли подробности падения школьника в яму с кипятком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске начались слушания по уголовному делу в отношении 54-летнего диспетчера компании «УСТЭК-Челябинск», обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью.

По мнению следователей и обвинения, сотрудник компании нарушил должностную инструкцию. Это привело к несвоевременному устранению коммунальной аварии. В итоге в неогражденную яму с кипятком, образовавшуюся в результате ЧП, упал ребенок.

Напомним, инцидент произошел вечером 17 ноября прошлого года во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту. Горячая вода прорвала трубу, подмыла грунт, тот провалился и образовалась парящая яма. Мимо проходили несколько школьников, и один из них – 11-летний мальчик – упал в кипяток.

Пострадавший и его мать от участия в суде отказались. Как сообщила сегодня судья, претензий к сотруднику «УСТЭ-Челябинск» у них нет – вред уже заглажен.

Показания ребенка в судебном заседании зачитала представитель гособвинения. По словам ребенка, место аварии ограждено не было, и их привлекла клокочущая вода в яме. Любопытный школьник решил подойти ближе, и в этот момент земля под ним провалилась. Ребенок оказался в кипятке. С ожогом 35% кожи его отвезли в больницу.

Диспетчер тепловой компании свою вину признал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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