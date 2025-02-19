Движение в Центральном районе Челябинска частично закроют почти на полгода

Движение в Центральном районе Челябинска частично ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи со строительством кольцевого водопровода.

С 20 февраля по 31 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта на следующих участках:

на пересечении улиц Маркса и Российской при повороте в сторону проспекта Ленина;

по крайней правой полосе улицы Российской в районе дома №142 по направлению к проспекту Ленина;

по крайней правой полосе улицы Красноармейской в районе дома №106 по направлению к проспекту Ленина.

Водителей просят следить за установленными временными знаками и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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