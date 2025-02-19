В Челябинске скончалась еще одна пассажирка, пострадавшая в ночном ДТП

Число погибших в результате аварии в центре Челябинска увеличилось до пяти человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в больнице скончалась 51-летняя челябинка, пострадавшая в ночь на 19 февраля в аварии на автодороге «Меридиан».

Напомним, около часа ночи в районе дома №19д на проспекте Ленина столкнулись автомобиль «Понтиак», в котором находились шесть человек, и грузовой тягач. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте, еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Таким образом, женщина стала пятой погибшей. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, остальным погибшим было от 25 до 30 лет.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело .

Челябинск, Виктор Елисеев

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