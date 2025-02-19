В Челябинске задержали банду приезжих, похитивших человека

Девять человек задержаны в Челябинске по подозрению в похищении мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 9 приезжих, подозреваемых в похищении человека.

По версии следствия, днем 15 февраля текущего года у дома №17б по Краснопольскому проспекту в Челябинске «гости» похитили 22-летнего приезжего юношу. Молодого человека увезли на машине в один из домов по улице Ягодной в поселке Аэропорт. Родителям похитители угрожали убить сына, требуя с них деньги и другое имущество.

Челябинца удерживали три дня. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время все 9 человек в возрасте от 19 до 55 лет задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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