«Металлург» не смог прервать победную серию «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» уступил в Омске «Авангарду» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева уверенно начали встречу, и уже на 3-й минуте матча Иван Игумнов отправил шайбу из правого круга вбрасывания в дальний угол ворот «Магнитки» – 1:0.

Пропущенная шайба несколько взбодрила магнитогорских хоккеистов, оставшуюся часть игрового отрезка они провели более активно, но отыграться так и не смогли.

Зато в начале второй двадцатиминутки, на 24-й минуте встречи Люк Джонсон прострелил с правого борта вдоль ворот, и Никита Камалов замкнул полет шайбы, подправив ее в ворота «Авангарда» – 1:1.

Но к середине второго периода гости стали играть слишком несдержанно. В итоге магнитогорцы остались в меньшинстве сначала на 30-й минуте матча, затем – на 33-й. И на 34-й минуте нападающий омичей Райан Спунер перевел шайбу с неудобной руки в центр зоны «Металлурга», откуда Джованни Фьоре расстрелял ворота магнитогорцев – 2:1.

Следующие 26 с лишним минут гости пытались хотя бы сравнять счет, но безуспешно.

«Авангард» одерживает пятую победу подряд, а «Металлург» возвращается домой, не слишком удачно завершив выездную серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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