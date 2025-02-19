Южноуральцы стали больше тратить на досуг и алкоголь, но реже ходить в кафе

Жители России стали гораздо больше тратить на досуг. Аналитики FinExpertiza подсчитали, что расходы россиян на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби увеличились почти в два раза – на 76% год к году. Это рекордный рост минимум за шесть лет. Стабильную динамику демонстрируют также затраты на посещение кафе и ресторанов (+18%). А вот траты на алкоголь и табак номинально остались практически на том же уровне (+3%), а с учетом инфляции незначительно просели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области среднестатистическая семья из трех человек во второй половине минувшего года тратила на досуг 5,9 тыс. рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Расходы на спиртное и сигареты выросли на 7% – до 2,32 тыс. рублей в месяц. А вот в кафе и рестораны южноуральцы стали ходить реже: там они оставляли всего 1,8 тыс. рублей, что на 12%, чем в конце 2023 года.

Челябинск, Софья Артемьева

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