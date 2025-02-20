20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

20.02.2025, четверг
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10:00 Челябинск – Всероссийский культурно-исторический форум «Великая Отечественная война и историческая память: к 80-летию Победы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)
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11:00, 13:00 Челябинск – Мастер-класс «Защитник Родины моей» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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11:00 Челябинск – Курс активного долголетия «Бодрое утро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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13:00 Челябинск – Тематическая встреча «Все о выращивании томатов и сладкого перца» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Лекция о здоровом образе жизни «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:0 Челябинск – Игровая программа «Будем Родине служить» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Занятие «Электронная почта – секреты общения в диджитал-мире» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Концертная программа «Доблесть в сердце, молодость в душе» с участием вокального коллектива «Гармония» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Акция «Литературно-исторический привал «Фронтовая поэзия. ПАРАЛЛЕЛИ» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:30 Челябинск – Встреча со специалистами отделения по Челябинской области Уральского Главного управления Центрального Банка Российской Федерации «Финансовая грамотность населения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Обсуждение текста Mein Haus ist dein Haus автора Leonchard Thoma (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Вечер изобразительного искусства, музыки и слова «Созвучие муз» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Мело, мело по всей земле» о Борисе Пастернаке (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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