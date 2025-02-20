За месяц на Южный Урал пытались ввезти через границу две тысячи тонн овощей и фруктов без документов

Челябинская таможня фиксирует рост фиктивных поставок в регион.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, за первый месяц 2025 года сотрудники мобильной группы ведомства, Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области и Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили 95 фактов фиктивных поставок продукции через российско-казахстанскую границу.

Более 2 тысяч тонн фруктов и овощей пытались ввезти без сопроводительных документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки.

Как выяснили таможенники, владельцы товара намеревались завозить грузы от имени незарегистрированных предпринимателей. Поставки были признаны фиктивными и возвращены грузоотправителям.

Таможенники фиксируют рост подобных поставок в регион, отмечая, что подобные схемы приводят к снижению поступления налоговых платежей в бюджет страны. Кроме того, такая продукция может быть небезопасна.

По всем фактам нарушений рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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