Жительница Коркино лишилась миллиона рублей, решив заработать на бирже

Коркинская пенсионерка попалась сразу на несколько схем мошенничества и лишилась более 1 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сначала женщина перевела деньги мошенникам, желая заработать на бирже.

Однако через какое-то время лже-брокеры перестали выходить с ней на связь. Тогда пенсионерка стала искать способ вывести вложенные деньги. Она связалась с юристом, обещавшим устроить это. Но обещанную помочь она так и не получила. Только тогда коркинка рассказала все близким, которые настояли обратиться в полицию.

В общей сложности, женщина лишилась более 1 миллиона рублей.

️Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: не стоит доверять незнакомцам, обещающим легкий заработок в короткие сроки без каких-либо трудностей. «Воздержитесь от регистрации в незнакомых приложениях и ни в коем случае не переводите деньги на неизвестные счета. Помните, никаких «безопасных счетов» и «легких» заработков не существует», – подчеркивают представители полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube