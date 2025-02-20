Соскучились? Челябинский район возглавил чиновник, ушедший в мэрию несколько лет назад

Чиновник, покинувший кресло главы Калининского района два года назад, вернулся на свою старую должность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, главой администрации Калининского района назначен Сергей Колесник.

Будущий чиновник родился в 1972 году в поселке Красногорский Челябинской области. В 1991 году окончил Челябинский монтажный колледж, в 1996 году – Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «инженер-электрик».

Трудовую деятельность начал в 1991 году электромонтером на челябинском заводе «Строммашина». Затем работал мастером кооператива «Энергия» Набережночелнинской ТЭЦ.

В 2000-х трижды избирался депутатом Челябинской городской думы.

В декабре 2011 года был назначен главой Калининского района Челябинска. В этой должности чиновник проработал почти 11 лет. Однако последние годы подвергался постоянной критике со стороны недовольных его работой горожан.

В ноябре 2022 года Сергей Колесник ушел в отставку. На его место пришел покинувший кресло вице-мэра Владимир Шамне, а бывший глава района ушел в мэрию, где через неделю был назначен начальником управления делами.

В ноябре прошлого года новый глава города Алексей Лошкин вернул Шамне его прежнюю должность.

Пост руководителя администрацией Калининского района три месяца пустовал. В итоге его занял бывший глава района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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