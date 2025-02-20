Южноуральские дамы не скупятся на презенты, кавалеры в преддверии 8 марта пока не так активны

Южноуральские дамы не скупятся на презенты для своих половинок, кавалеры в преддверии 8 марта пока не так активны. Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии Дня святого Валентина и 23 февраля. А вот продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились. Такие выводы сделали эксперты на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине накануне февральских праздников.

Активнее всего к Дню всех влюблённых жители Южного Урала приобретали одежду для мужчин, что подтверждает сервис «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30% в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола – средства для бритья, кремы, шампуни. Рост спроса на такой вид подарков составил 23%. И лишь на третьем месте расположились товары для женщин. Речь идёт о ювелирных изделиях – их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20% чаще.

При этом годом ранее лидером на маркетплейсах были сладости, которые приобретали в подарок на 24% активнее в сравнении с первой неделей февраля. В 2025-м челябинцы также покупали на маркетплейсах вкусные презенты, но не так активно (рост +18%). Самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12%).

Выросли продажи парфюмерии (+16%), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин – сразу на 87%. Средний чек за букет цветов стал выше на 25%, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22%).

Среди гаджетов, приобретённых в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, жители Челябинской области отдавали предпочтение беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20%. Среди смартфонов жители охотнее всего покупали телефоны Infinix и iPhone. Повышенным спросом пользовались также умные часы от Samsung.

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© 2025, РИА «Новый День»

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