Задержанного в Челябинске главу миндортранса увезли в Москву

Министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, которого подозревают в растрате, займутся московские контрразведчики.

Как уже сообщал «Новый День», Алексея Нечаева задержали вчера, 19 февраля.

Среди фигурантов уголовного дела называют замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова, экс-владельца «Южуралавтобан» Геннадия Вильшенко и сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александра. Могут быть у силовиков и вопросы к Сергею Вильшенко – бывшему главе созданного после банкротства «Южуралавтобана» АО «Южуралмост».

Сегодня, 20 февраля, появилась информация о том, что высокопоставленного чиновника южноуральского правительства доставили в Москву. Напомним, «Южуралмост» в 2015-2018 годах был фактическим монополистом на рынке дорожных работ в Челябинской области. Многие связывали такое положение вещей с тем, что регионом тогда руководил Борис Дубровский, имевший, как и дорожное предприятие, магнитогорские корни. Впрочем, если проследить связь «Южуралмоста» с еще одной компанией – «Южуралавтобан» – нельзя не отметить, что магнитогорские дорожники не бедствовали и во времена губернаторства Михаила Юревича.

Но к концу правления Дубровского положение самого губернатора и «Южуралмоста» крайне осложнилось: ФАС обвинила главу региона и компанию в сговоре с целью ограничения конкуренции, суды позицию антимопольщиков подтвердили, и закончилось все полумиллиардным штрафом для дорожников.

В итоге в марте 2019 года Борис Дубровский ушел в отставку. А в истории «Южуралмоста» началась черная полоса, закончившаяся банкротством предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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