Больше полусотни превышений ПДК загрязняющих веществ зафиксировали в Челябинске за сутки

В минувшие сутки зафиксировали превышения содержания четырех вредных веществ в атмосфере Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 19 февраля, высокие концентрации загрязняющих веществ специалисты Росгидромета отметили в центре Челябинска, а также Металлургическом и Ленинском районах областного центра. Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.

Так, по сероводороду за день зафиксировано 18 превышений, максимальная концентрация 5,0 ПДКмр (на улице Румянцева). Также отмечено 28 превышений допустимой концентрации диоксида, максимальная концентрация 2,4 ПДКмр (улица Российская).

Кроме того, по оксиду азота зафиксировано 3 превышения, максимальная концентрация 1,1 ПДКмр (улица Румянцева), фториду водорода – 2 превышения, 1,4 ПДКмр (улица Новороссийская) и 1,1 ПДКмр (улица Румянцева).

Напомним, с вечера 18 февраля в Челябинске наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия. Режим НМУ будет действовать до 19 часов пятницы, 21 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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