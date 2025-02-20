Челябинск стал аутсайдером по уровню дохода от посуточной аренды квартир

Челябинцы могут заработать на посуточной аренде квартир меньше жителей остальных городов-миллионников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске за счет сдачи квартиры в посуточную аренду можно заработать в среднем 61,6 тысячи рублей в месяц, а если сдавать загородный дом – 114,9 рублей в месяц. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками портала «Авито Путешествия» по итогам 2024 года.

Рынок краткосрочной аренды квартир в столице Южного Урала оказался наименее выгодным среди городов-миллионников в России. Выгоднее всего в этом сегменте сдавать объект в Санкт-Петербурге – здесь арендодатели в прошлом году в среднем зарабатывали по 217,6 тысячи рублей в месяц. Также в топ-5 городов вошли Москва (204,7 тысячи рублей), Нижний Новгород (140,6 тысячи рублей), Казань (127,2 тысячи рублей) и Уфа (124,6 тысячи рублей).

В тройку аутсайдеров вместе с Челябинском вошли Красноярск (66,1 тысячи рублей) и Пермь (68,8 тысячи рублей).

Наибольший спрос среди путешественников традиционно приходится на студии, однокомнатные и двухкомнатные объекты, однако заработать можно и на сдаче в посуточную аренду многокомнатных квартир. Например, шестикомнатные квартиры в Уфе приносили своим хозяевам до 467,5 тысяч рублей в месяц, восьмикомнатные в Санкт-Петербурге – 459 тысяч рублей, а пятикомнатные в Москве – 408 тысяч рублей.

В сегменте посуточной аренды загородных домов по прибыльности лидирует Московский регион. В столице по данным за прошлый год в этом сегменте можно было заработать в среднем 194,6 тысячи рублей. В пятерку городов-миллионников, где такая недвижимость приносила больше всего, также вошли Екатеринбург (171,6 тысячи рублей), Санкт-Петербург (154,4 тысячи рублей), Казань (149,6 тысячи рублей) и Краснодар (137,2 рублей). Но в отдельных сегментах суммы намного выше. Например, объекты площадью 1000 квадратных метров и более в Екатеринбурге в среднем приносили по 553,9 тысячи рублей в месяц, такие же дома в Москве – 548,4 тысячи рублей, в Казани – 454,2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге – 413,7 тысячи рублей.

Челябинск занимает в этом списке десятое место (114,9 тысячи рублей).

Если сравнивать два сегмента друг с другом, то в 10 из 15 городов-миллионников выгоднее сдавать загородную недвижимость. Самая заметная разница в пользу такого формата в Красноярске (68,4 тысячи рублей), Екатеринбурге (60,3 тысячи рублей), Ростове-на-Дону (54,3 тысячи рублей) и Челябинске (53,3 тысячи рублей).

Выгоднее всего сдавать квартиру в Санкт-Петербурге (разница в пользу квартиры 63,2 тысячи рублей), Уфе (21,4 тысячи рублей), Москве (10,1 тысячи рублей), Новосибирске (6,5 тысяч рублей) и Нижнем Новгороде (6 тысяч рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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