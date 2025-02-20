Летом в Челябинске появятся платные парковки

Власти Челябинска заявили о готовности к запуску проекта организации платных парковок в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, вопрос организации платного парковочного пространства в центре города обсудили в ходе круглого стола с участием депутатов, муниципальных чиновников, руководства МКУ «ЭВИС» и общественников.

Власти рассчитывают, что организация платных парковок поможет снизить автомобильный трафик в центральных районах, повысить за счет этого безопасность дорожного движения, стимулировать развитие системы общественного транспорта, обеспечить рост поступлений в городской бюджет, а также повысить цифровой рейтинг региона.

Проект будет реализован в несколько этапов. В ходе первого из них предполагается оборудование 1550 парковочных мест в центре города, на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, К. Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, Театральной и Привокзальной площадях.

Стоимость парковки – 30 рублей в час (в будни), при этом стоянка до 15 минут – бесплатна. Режим работы парковок – с 8:00 до 20:00. В выходные дни за парковку плата взиматься не будет.

В случае неоплаты за парковку предусмотрен штраф – 1000 рублей.

При этом, кроме платных парковок, останется и бесплатное парковочное пространство, подчеркнули представители мэрии. Кроме того, планируется, что инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий будут освобождены от внесения платы.

Первый этап развития платного парковочного пространства в Челябинске власти рассчитывают реализовать к августу текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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