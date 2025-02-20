Телефонные мошенники возвращаются к старой схеме

Старая уловка мошенников снова стала актуальной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в социальных сетях активно обсуждают схему с уникальными кодами от домофона, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие.

Ранее таким способом горожан убеждали отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации.

Мошенники звонят своему объекту якобы из управляющей компании и сообщают о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные.

Успокоив таким образом бдительность, злоумышленники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности.

«Персональный код домофона» отправляют собеседнику и просят его продиктовать. Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам.

Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», после чего лишился более миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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