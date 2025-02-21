21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2025, пятница
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту образовательной программы для участников спецоперации «Герои Южного Урала» (Штаб общественной поддержки Единой России Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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11:00 Челябинск – Литературная игра по сказкам «Это чудо знаю я» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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12:00 Челябинск – Всероссийский культурно-исторический форум «Великая Отечественная война и историческая память: к 80-летию Победы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Творческая встреча с режиссером и председателем Челябинской областной писательской организации Олегом Павловым и презентация короткометражного фильма «Липовый цвет» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Игровой турнир «Победа будет ZА нами» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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15:00 Челябинск – Открытие после проведенного ремонта библиотеки башкирской и татарской литературы имени Шайхзады Бабича с участием главы города Алексея Лошкина (ул. Цвиллинга, 61)
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15:00 Челябинск – Литературно-поэтический час «Отечеству на верность присягал» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск –Лекторий «Большая история российского кино» часть 1 (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «Спасибо вам, защитники!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:30 Челябинск – Открытие выставки, посвященной дизайн-кодам, разработанным в Челябинске за последние пять лет (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
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