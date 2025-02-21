21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Творческая встреча с режиссером и председателем Челябинской областной писательской организации Олегом Павловым и презентация короткометражного фильма «Липовый цвет» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)