В челябинском роддоме умер младенец. Малыш прожил всего 14 часов

Родители требуют у СКР разобраться в причинах смерти новорожденного ребенка в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 17 февраля в роддоме Южно-Уральского государственного медицинского университета.

23-летняя челябинка оказалась в клинике медвуза из-за карантина, введенного в больнице, где она должна была рожать. Беременность, по словам медиков, проходила нормально. Роды тоже прошли без сложностей.

Через 20 минут ребенок начал задыхаться. После этого врач-неонатолог сказала роженице, что диафрагма двигается странно, однако поспешила успокоить челябинку, сказав: такое бывает.

И все-таки малыша забрали в реанимацию. А утром матери сообщили, что его подключили к ИВЛ. Женщина успела повидать ребенка в реанимационном отделении дважды. «Ребенку вывели дренаж из правого легкого, – цитирует 74.ру собеседницу. – Врачи сказали, что оттуда вышло много жидкости, что у ребенка поражено правое легкое больше, чем левое».

В середине дня у младенца остановилось сердце. Медикам удалось его реанимировать. Потом было еще две остановки сердца. Через 14 часов после рождения малыш умер.

Согласно диагнозу, причиной смерти стала тотальная двусторонняя пневмония.

Однако родители считают, что к гибели ребенка могла привести врачебная ошибка. Они обратились в СКР с просьбой проверить действия медиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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