В Коркино в доме многодетной семьи царствует плесень из-за затянувшегося спора с властями о компенсации

Многодетная семья в пригороде Челябинска не может привести дом в порядок из-за нежелания властей выплатить компенсацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в доме в Коркино выросла плесень размером с кулак: после потопа дом непригоден и опасен для проживания.

Свой дом многодетная семья недавно отремонтировала: сделали пристрой, зарегистрировали изменения официально. А потом жилье затопило в результате разлива реки. Пока проходили экспертизу и признавали дом непригодным для проживания, полы стали проваливаться, под ними обнаружилась белая плесень размером с кулак. Стали задыхаться дети. Семья вынуждена была сбежать на съемную квартиру, где младенцу приходится спать в коляске, а у старшего ребенка из имущества – только вешалка для рубашки и пара книг.

Убрать плесень и привести дом в порядок семья не может – пока не завершены судебные тяжбы с чиновниками Коркино за выплаты, улики должны сохраняться. А местные власти будто нарочно затягивают процесс, не признавая их право на сертификат, сетуют общественники.

«Козырь у чиновников один – дом записан на старшего члена семьи, бабушку, а ее дочь, муж и внуки, по логике властей, отношения к жилью не имеют. Хотя все зарегистрированы здесь и проживают с рождения. Но даже если так, беда одной пенсионерки, а не многодетной семьи, это тоже – беда», – подчеркивают активисты.

Семья обратилась на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Общественники обратились к губернатору Челябинской области. «С учетом длительных судебных разбирательств между пострадавшими жителями и коркинскими чиновниками, можно предположить, что власти муниципалитета не намерены разрешать ситуацию в пользу многодетной семьи, – опасаются они. – И мы полагаем, что в этом случае необходимо вмешательство областных властей».

Также активисты обратились в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям или бездействию властей Коркинского округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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