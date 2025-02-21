На северо-западе Челябинска в воскресенье ограничат движение

Движение в Калининском районе Челябинска ограничат на 12 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением работ по прокладке сетей ливневой канализации.

С 8:00 до 20:00 воскресенья, 23 февраля, будет затруднен проезд по крайней правой полосе Университетской набережной напротив дома №42А (по направлению к центру).

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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