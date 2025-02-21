На северо-западе Челябинска в воскресенье ограничат движение

Движение в Калининском районе Челябинска ограничат на 12 часов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением работ по прокладке сетей ливневой канализации.
С 8:00 до 20:00 воскресенья, 23 февраля, будет затруднен проезд по крайней правой полосе Университетской набережной напротив дома №42А (по направлению к центру).
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»