В Катав-Ивановском районе меняется власть

В Катав-Ивановске назначили и.о. главы района после суда над предыдущим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на внеочередном заседании собрания депутатов Катав-Ивановского района, состоявшемся сегодня, 21 февраля, исполняющим обязанности руководителя муниципалитета большинством голосов назначен Александр Васильев. Ранее он по собственной инициативе сложил полномочия председателя муниципального парламента.

Новым председателем собрания депутатов муниципалитета избрана Екатерина Куликова, до этого занимавшая пост вице-спикера.

Напомним, действовавший глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович на этой неделе был признан виновным в мошенничестве.

Суд установил, в период с июля 2019 по январь 2021 года занимавшийся тогда адвокатской деятельностью южноуралец похитил более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Эту сумму он не внес в конкурсную массу проходящей через банкротство фирмы после реализации векселя.

Суд приговорил чиновника к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей.

Его взяли под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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