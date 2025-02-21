Челябинск продолжает задыхаться: больше ста превышений ПДК вредных веществ за сутки

Синоптики зафиксировали шестикратное превышение ПДК сероводорода в атмосфере Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , наиболее высокие концентрации загрязняющих веществ в воздухе наблюдались в четверг, 20 февраля, на постах Росгидромета в Металлургическом районе и центре города. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Челябинского гидрометцентра.

За минувший день в Челябинске фиксировалось 19 превышений нормативного содержания в воздухе сероводорода. Максимальная концентрация этого вещества в воздухе, превысившая ПДК в 6 раз, была отмечена на посту на улице Румянцева.

По диоксиду азота синоптики заметили 75 превышений, максимальная концентрация 3,1 ПДКмр (улица Российская). По оксиду азота – 8 превышений, максимальная концентрация 1,3 ПДКмр (Российская).

Челябинск, Виктор Елисеев

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