В общественном транспорте Челябинска распоясались вандалы

Власти Челябинска заявили о массовом вандализме в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с актами вандализма и хулиганством перевозчики сталкиваются повсеместно.

«Вандализм в транспорте стал носить массовый характер, – сетуют чиновники. – Мы уже рассказывали о том, что отсутствие молоточков для аварийных выходов вызвано бесконечными кражами, и о том, как в микрорайоне Чурилово автобусы подвергались обстрелам».

Совсем недавно произошел вопиющий случай. В салон автобуса ввалились подростки, употребляли еду и напитки. А в конце поездки сняли сиденье и забрали его с собой. Автобус доехал до конечной остановки и был снят с рейса для устранения последствий «детских шалостей».

«Уважаемые челябинцы, объясните детям, что автобус – это общественное место и относиться к нему нужно с уважением. Сегодня ребенок украл сиденье, а завтра он же не смог уехать на этом автобусе в школу или поликлинику из-за того, что служба ремонта устраняет недостатки», – обратились к горожанам представители мэрии.

Пассажиров, заметивших во время поездки противоправные действия по отношению к имуществу перевозчика, призывают сообщать об этом водителю или по телефону: 8 (351) 217-62-34.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube