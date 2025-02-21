Главу миндортранса Челябинской области отправили в СИЗО

Челябинскому министру Алексею Нечаеву избрали меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мещанский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 22 суток. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, Алексея Нечаева задержали в Челябинске 19 февраля по подозрению в растрате. По информации издания «КоммерсантЪ», следователи считают, что с февраля 2015 года по апрель 2019 года группа чиновников и предпринимателей при реализации госконтрактов похитила 2,9 миллиарда рублей.

Фигурантами расследования стали семь человек. Среди них называют замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова, экс-владельца «Южуралавтобан» Геннадия Вильшенко и сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александра.

После задержания Алексея Нечаев увезли в Москву. В ходе заседания Мещанского суда ему было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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