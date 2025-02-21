Для Челябинской области закупят больше 100 новых автобусов

Компании-перевозчики Челябинской области рассчитывают продолжить обновление подвижного состава в 2025 году за счет госпрограммы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, перевозчики планируют приобрести в 2025 году закупить 117 автобусов в рамках федеральной программы лизинга.

По словам губернатора Алексея Текслера, обновление общественного транспорта идет во всех муниципалитетах региона. Кроме того, планомерно внедряется практика перевозки пассажиров по регулируемому тарифу (всего в области 923 муниципальных и межмуниципальных маршрута, из них перевозки по регулируемым тарифам осуществляет 681 маршрут).

Вместе с тем, глава региона признал, что меры для обеспечения качества перевозок, действующие в настоящее время, не слишком эффективны. «Нынешние штрафы за невыполнение перевозчиками своих обязательств (1% от непройденного пробега и 1 тысяча рублей за другие нарушения) недостаточно эффективны. Некоторые перевозчики, выиграв конкурсы, недобросовестно исполняют свои обязательства. Необходимо обсудить с Минтрансом возможность повышения эффективности мер ответственности за повторные и грубые нарушения, не прибегая к чрезмерно жестким санкциям, но обеспечивая более действенный контроль за исполнением контрактов».

Кроме того, для дальнейшего развития общественного транспорта необходимо разработать федеральные меры поддержки для межрегиональных и межмуниципальных перевозок, заявил чиновник. Ведь около трети всего пассажирского состава в Челябинской области приходится именно на межмуниципальные маршруты. К тому же следует учесть приграничное положение региона и большой пассажиропоток в Казахстан. Поэтому, считает глава региона, необходимо разработать на федеральном уровне специальную программу обновления транспорта для межмуниципальных и международных перевозок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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