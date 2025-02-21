«Трактор» спокойно забирает два очка на старте домашней серии

Челябинский «Трактор» на домашней арене уверенно обыграл «Ладу» из Тольятти – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева уверенно начали встречи.

Уже на 6-й минуте Егор Попов от левого борта отдал шайбу назад Григорию Дронову, и нападающий челябинцев из центра пушечным ударом отправил ее в ворота – 1:0.

В дальнейшем игроки «Трактора» не торопятся. Но на 19-й минуте матча Семен Дер-Аргучинцев получил шайбу на входе в зону тольяттинцев, продвинулся в центр и, выждав, отправил ее мимо трех хоккеистов соперника и вратаря в сетку «Лады» – 2:0.

Во втором периоде челябинский клуб продолжил контроливать игру. На 32-й минуте Артем Блажиевский начал атаку из-за ворот «Трактора», Виталий Кравцов поймал шайбу на входе в зону гостей, прокатился вперед и практически у пятака скинул Михаилу Рольгизеру, и тот был точен – 3:0.

Но «Лада» не собиралась проигрывать всухую. И в третьем игровом отрезке Александр Государев на 52-й минуте встречи отыгрывает одну шайбу – 1:3.

Однако уже на 55-й минуте Стивен Кэмпфер снимает все вопросы – 4:1, «Трактор» начинает домашнюю серию победой.

Это третья подряд победа челябинского клуба. До конца регулярного чемпионата «Трактору» остается сыграть девять матчей. Следующий – 23 февраля с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, здесь же, на родной арене.

Челябинск, Виктор Елисеев

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