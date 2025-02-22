22 – 24 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

22.02.2025, суббота
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10:00 Челябинск – Лекция «Работа со смартфонами и планшетами, общие вопросы» в рамках программы «Компьютерная грамотность – веление времени» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Встреча клуба «Библиотерапия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:00 Челябинск – Клуб «Литературная мастерская»: занятие «Военная литература вчера и сегодня» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» в образовательном клубе «Grammar school» для детей и их родителей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30, 15:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Патриотическое мероприятие «Защитник. Родина. Семья», посвященное Дню защитника Отечества (Университетская набережная, 123)
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13:00 Челябинск – Клуб многодетных семей «Соната»: турнир по шашкам среди многодетных отцов в честь Дня Защитника Отечества (Штаб общественной поддержки Единой России Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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13:00 Челябинск – Субботняя игротека для любителей настольных игр (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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13:30 Челябинск – Новый курс французского языка с нуля «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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14:00 Челябинск –Клуб «Банк винила»: обсуждение творчества композитора Юрия Антонова и группы «Аракс» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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15:00 Челябинск – «Военно-полевой романс» – моноконцерт Нины Гавриш (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Творческая встреча с автором Еленой Журавлевой, участником литературной мастерской Сергея Лукьяненко (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Лекция экологической акции «Разделяйка» «Путешествие в Японию» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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16:00, 18:00, 20:00 Челябинск – Музыкальная вечерняя программа (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
23.02.2025, воскресенье
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10:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:45 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (мемориал «Вечный огонь», Аллея Славы)
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13:00 Челябинск – Спортивный праздник (Горсад им. А.С. Пушкина, центральная площадка)
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16:00, 18:00, 20:00 Челябинск – Музыкальная вечерняя программа (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
24.02.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Экскурс «Непобедимый Федор Ушаков» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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11:00 Челябинск – Светелка литературная «Жемчужины народной мудрости»: спектакль «Серебряное копытце» от театра «Волшебный веер» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Лекториум «Медведь флота Российского», посвященный адмиралу Ф.Ф. Ушакову (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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14:00 Челябинск – Праздник «Веселая Масленица» в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Вечер отдыха «Музыкальный калейдоскоп»: песни о любви и дружбе (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Погрузка и отправка гуманитарной помощи в Курск (региональный исполком партии «Единая Россия», ул. Свободы, 153)
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