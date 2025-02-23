Сохраняем интригу: «Трактор» уступил одному из аутсайдеров КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл «Нефтехимику» из Нижнекамска – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , последние два тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги были для челябинцев очень удачными: «черно-белые» побеждали, а их ближайшие преследователи терпели поражения.

В итоге «Трактор» по потерянным очкам вышел на второе место в Восточной конференции, обогнав сорвавшийся в пике «Ак Барс» и «Салават Юлаев». В пятницу, 21 февраля, екатеринбургский «Автомобилист» (единственный клуб на Востоке, опережавший челябинцев в гонке с учетом потерянных очков) потерпел неожиданное поражение от подмосковного «Витязя», занимающего 10-е место в таблице Западной конференции.

Победа в сегодняшнем матче, где «черно-белые» встречались у себя дома с занимающим 9-е место на Востоке «Нефтехимиком», помогла бы челябинцам закрепиться на первом месте в конференции. Но южноуральцы, видимо, решили сохранить интригу.

Хотя начали хозяева блестяще: первая же атака «Трактора» оказалась удачной, и на 13-й секунде встречи Михаил Горюнов-Рольгизер распечатал ворота нижнекамцев.

Но дальше что-то пошло не так. На 7-й минуте матча Евгений Митякин сравнивает счет, и на первый перерыв команды уходят при равенстве в счете – 1:1.

На 27-й минуте нападающий «Нефтехимика» оформил дубль – 2:1. А в третьем периоде, на 55-й минуте встречи Жан-Себастьен Ди ставит победную точку – 1:3, обидное поражение «Трактора».

До конца регулярного чемпионата челябинцам остается сыграть в восьми играх. Следующий матч «черно-белые» сыграют 28 февраля дома с казанским «Ак Барсом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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