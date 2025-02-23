Прибалтику устраняют из цепочки поставок вина в Россию

Прибалтику устраняют из цепочки импорта вина в Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году в страну из ЕС ввезли 160,6 тыс. тонн – это самый низкий показатель за последние 20 лет и на треть меньше, чем годом ранее.

Поставки из Латвии снизились в 4,3 раза – до 20,4 тыс. тонн, из Литвы – в 17 раз – до 4,1 тыс. тонн. Зато Португалия увеличила продажи втрое – до 15,9 тыс. тонн. Лидером по объему поставок стала Италия, показатели которой выросли на 40% – до 70,4 тыс. тонн.

«Похоже, некоторые страны-производители вина все чаще поставляют напиток в Россию напрямую, а не через Прибалтику», – делает вывод telegram-канал FMCG Report.

Всего в Россию за минувший год ввезли вина на 532 млн. евро. При этом отмечается, что импортное вино за год в опте подорожало на треть, в то время как российское – на 15%.

Москва, Игорь Юров

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