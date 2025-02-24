На пожаре в Челябинской области погиб ребенок

В Челябинской области во время пожара погиб школьник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на понедельник, 24 февраля, в селе Филимоново.

Загорелся частный дом на двух хозяев. До прибытия сотрудников МЧС России 5 человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали.

В одной половине дома жила многодетная семья. Двое детей гостили у бабушки, двое ночевали дома. Отец успел вывести супругу и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог. Тело мальчика обнаружили сотрудники МЧС при тушении.

Ранее администрация в доме установила автономный извещатель, но жильцы ремонтировали проводку и на время сняли прибор. Обратно поставить не успели.

Открытое горение на площади 84 квадратных метра ликвидировали 16 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. Причина возгорания устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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