В челябинском поселке на сутки отключат водоснабжение

Жители поселка в Челябинске на сутки останутся без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , масштабное ограничение водоснабжения запланировано на 25-26 февраля и коснется жителей поселка Чурилово. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам чиновника, водоснабжение будет отключено в 23 часа 25 февраля в связи с проведением ремонта водовода.

Ориентировочно, ограничения займут сутки. В случае необходимости, будет организован подвоз воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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