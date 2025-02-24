В челябинском поселке на сутки отключат водоснабжение

Жители поселка в Челябинске на сутки останутся без воды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабное ограничение водоснабжения запланировано на 25-26 февраля и коснется жителей поселка Чурилово. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
По словам чиновника, водоснабжение будет отключено в 23 часа 25 февраля в связи с проведением ремонта водовода.
Ориентировочно, ограничения займут сутки. В случае необходимости, будет организован подвоз воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
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