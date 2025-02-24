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Понедельник, 24 февраля 2025, 12:18 мск

Новости Челябинск

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Средний южноуралец должен банкам почти 400 тысяч рублей

Среднедушевая задолженность жителей Челябинской области выросла на 25 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем задолженности перед банками в Челябинской области достиг 392,5 тысяч рублей в среднем на одного жителя. За год он вырос на 25 тысяч рублей. Таковы данные Рейтинга российских регионов по закредитованности населения, опубликованного РИА «Новости».

Долг среднего южноуральца по кредитам равен 53,9% его годовой зарплаты. Это 28-е место общероссийского рейтинга.

Наименьшее давление на доходы уральцев банковские долги оказывают в Ямало-Ненецком автономном округе. Несмотря на то, что средняя задолженность здесь составила 843,4 тысячи рублей (+12 тысяч рублей за год), это всего 50,4% годовой зарплаты ямальцев. И 17-е место в общероссийском рейтинге.

В остальных регионах УрФО ситуация хуже, чем в ЯНАО и на Южном Урале. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе средняя задолженность снизилась на 13,5 тысяч рублей – до 708,2 тысячи. Но даже при этом соотношение долга по кредитам и годовой зарплаты – 56%. С таким показателем Югра оказалась на 37-м месте рейтинга закредитованности населения.

Далее следует Свердловская область (60-е место). Свердловчане должны, в среднем, 514,8 тысячи рублей (+37 тысяч рублей).Это 64,1% средней годовой зарплаты.

В Курганской области средняя задолженность составила 443,7 тысячи рублей (+24,8 тысячи рублей). Сумма долга равна 69,6% средней зарплаты. Регион занял 72-е место общероссийского рейтинга.

Наиболее закредитованы жители Тюменской области, вошедшей в пятерку аутсайдеров (81-е место). Средний тюменец должен банкам 693,8 тысячи рублей (+44,5 тысячи рублей). И это равно 82% средней зарплаты жителя региона на начало 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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