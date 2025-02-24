С челябинца, напавшего на учителя, потребовали миллион рублей

Приставы арестовали машину цыгана, после встречи с которым учительницу увезли в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, судебные приставы Металлургического района областного центра арестовали автомобиль, принадлежащий южноуральцу, оскорбившему школьного учителя, в обеспечение иска прокуратуры о взыскании с мужчины морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, резонансная история произошла в сентябре прошлого года. Челябинец вместе со своим знакомым пришел в школу, в которой учатся его дети. Ворвавшись в кабинет, где педагог вела урок, он обрушился на нее с нецензурной бранью, а потом и вовсе пригрозил женщине, что отрежет ей язык. Причиной стало сделанное педагогом замечание детям о необходимости общаться в школе на русском языке (дети – из цыганской семьи).

Усмирять несдержанного папашу пришлось сотрудникам Росгвардии. Женщину после произошедшего увезли в реанимацию с инсультом.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело, и в октябре 2024 года мировой суд вынес приговор – 10 месяцев ограничения свободы. В феврале текущего года прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу учительницы компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Одновременно с подачей искового заявления был подан иск о применении обеспечительной меры – аресте имущества южноуральца.

Сегодня, 24 февраля, утром судебные приставы Металлургического района прибыли в дом челябинца и арестовали принадлежащий ему автомобиль Lada Granta 2023 года выпуска. Автомобиль отправлен на ответственное хранение на специализированную стоянку.

Судьба машины будет зависеть от решения суда по основному иску и от готовности южноуральца исполнить требование суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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