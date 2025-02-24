На Южный Урал обрушились метели. Водителей просят воздержаться от дальних поездок

Снегопад продлится в Челябинской области до полнуночи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории региона наблюдаются осадки в виде снега, которые затрудняют движение на загородных автодорогах.

В ведомстве призывают отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров.

Взять с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время снегопад проходит в южных и центральных районах Южного Урала. По прогнозам он продлится до 24:00 сегодняшнего дня.

Подрядные организации вывели дополнительную технику на дежурство, проводится патрульная расчистка автодорог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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