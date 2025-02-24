19 копейчан подверглись нападению бездомных собак с начала года

Прокуратура подала на мэрию Копейска в суд из-за регулярных нападений на горожан безнадзорных животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверку соблюдения законодательства об обращении с животными надзорное ведомство начало после нападения бродячих собак недалеко от школы №13 в поселке Горняк.

Напомним, инцидент произошел 4 февраля текущего года. Стая бездомных собак напала на 14-летнего мальчика. Один из псов укусил школьника за ноги.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что с начала года на территории Копейска зафиксировано 19 случаев нападения безнадзорных животных на людей, после которых пострадавшие обращались за оказанием медицинской помощи. Семеро пострадавших – дети.

Главе Копейска в связи с ненадлежащим осуществлением контроля за деятельностью подрядной организации прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в городской суд направлены иски к администрации городского округа о взыскании компенсации морального вреда в интересах 5 несовершеннолетних, пострадавших от нападения животных без владельцев, на общую сумму 360 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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