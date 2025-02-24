В Ленинском районе Челябинска запретят стоянку на оживленном участке дороги

На участке улицы Барбюса в Челябинске запретят остановку и стоянку машин.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с многочисленными обращениями горожан комитет дорожного хозяйства города принял решение установить дорожные знаки, запрещающие парковку и предупреждающие о работе эвакуаторов по улице Барбюса на участке от улицы Дзержинского до улицы Копейской.
Знаки будут размещены до 10 марта. Они начинают действовать с момента установки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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