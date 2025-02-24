В Челябинской области врачей задержали за вымогательство денег у матери пациента

В Челябинской области двое врачей стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении врача-отоларинголога и анестезиолога-реаниматолога одного из медицинских учреждений Троицка.

Преступление выявили оперативники полиции Троицка. По информации пресс-службы регионального полицейского главка, в феврале текущего года медики потребовали у матери семилетнего пациента денег за проведение анестезии при производстве операции, хотя прекрасно знали, что процедура полностью оплачивается в рамках обязательного медицинского страхования и не требует дополнительной оплаты. После получения требуемой суммы врачи распорядились ею по своему усмотрению.

В отношении медиков, 31 и 41 года, следственным отделом по городу Троицк возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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