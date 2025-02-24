«Магнитка» одолела «Северсталь» и досрочно вышла в плей-офф

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене громит «Северсталь» из Череповца – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , почти весь первый период хоккеисты обеих команд раскачивались. Но в последней четверти выдали искрометную концовку.

На 17-й минуте Трой Джозефс по левому борту зашел в зону атаки, скинул шайбу себе за спину, подхвативший ее Александр Петунин кистевым броском отправил игровой снаряд в сторону ворот. А оказавшийся поблизости от вратаря Артем Минулин с разворота, не глядя, переправил шайбу в дальнюю девятку – 1:0, магнитогорцы открывают счет.

На 20-й минуте гости благодаря удару Давида Думбадзе сравнивают счет. Но через несколько секунд Макар Хабаров точным ударом в ближнюю девятку вновь выводит «Металлург» вперед – 2:1.

Второй период новых заброшенных шайб не принес. Зато в начале третьего игрового отрезка Трой Джозефс реализовал большинство, отправив в ворота «Северстали» третью шайбу – 3:1.

На 57-й минуте хоккеисты «Северстали» остались вчетвером, но магнитогорцы не стали менять устоявшуюся картину игры, больше стараясь сохранить счет. И все-таки на 59-й минуте матча Даниил Вовченко реализовал большинство «Магнитки» – 4:1.

«Металлург» одерживает уверенную победу, которая обеспечивает ему досрочную путевку в плей-офф Кубка Гагарина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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