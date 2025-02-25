25 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

25.02.2025, вторник

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской думы (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Студенческая конференция «Войти в АйТи» («Школа 21», пр. Ленина, 76а)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск –Занятие «Соцсети: настрой связи» в рамках курса «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Страницы игр «UNO» – настольные игры (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

18:00 Челябинск – Лекция «Вечные образы мировой литературы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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