Экономическая эффективность новаторских идей уральских металлургов выросла на 8 процентов

Экономический эффект от рационализаторства на ММК за год превысил полмиллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК подвел итоги рационализаторской деятельности сотрудников в 2024 году.

Экономический эффект от внедрения новаторских предложений превысил 555 миллионов рублей.

Полученный результат на 8% превысил аналогичный показатель за 2023 год. Всего в прошлом году экспертными комиссиями ММК рассмотрено 7177 новаторских идей, из которых 5482 (76,4%) были одобрены к внедрению. Количество внедренных рацпредложений составило 4428. Их авторы получили от компании вознаграждения на общую сумму 25,2 миллиона рублей, еще 11,7 миллиона рублей выплачено за содействие внедрению.

Поддержка изобретательской, рационализаторской деятельности в Группе ММК носит системный характер. Компания создает необходимые условия для раскрытия творческого потенциала сотрудников и их участия в научно-исследовательской деятельности. На это направлены ежегодные конференции молодых специалистов, где инженеры предлагают свои проекты и разработки. Ежеквартально в структурных подразделениях компании проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем».

В ежегодном формате проводятся конкурсы по выбору лучшего молодого рационализатора и изобретателя, а также выбирается наилучшее рационализаторское предложение. Ко Дню изобретателя и рационализатора приурочена промоакция «Свежая идея». В 2024 году в рамках акции были поданы рекордные 833 идеи (для сравнения, в 2023 году – 549 идей).

Новаторов ММК не раз отмечали на отраслевом и международном уровне. В марте 2024 года компания участвовали в XXVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», представив на суд жюри три изобретения и один цифровой продукт. Все они были высоко оценены экспертной комиссией, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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