В Челябинской области главу села и депутата задержали после жестокого убийства женщины

Трое южноуральцев, включая главу села и депутата, задержаны по подозрению в похищении и убийстве с особой жестокостью женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении главы Рымникского сельского поселения, члена собрания депутатов Брединского района и его сына.

По версии следствия, вечером 23 февраля текущего года нетрезвые южноуральцы похитили 46-летнюю женщину, с которой у них был конфликт. По информации пресс-службы регионального полицейского главка, жительница села успела позвонить в полицию и сообщить о нападении.

Когда стражи порядка прибыли к ее дому, он был пуст. Однако они обнаружили оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав по ним, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский труп женщины.

По подозрению в причастности к преступлению задержали главу села, депутата и его сына.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения. В суд направлены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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