Под Челябинском погибли три собаки. Жители опасаются, что на животных напали волки

В Аргаяшском районе выясняют причины гибели трех собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в поселке Кировский, расположенном на территории Аргаяшского района.

Неизвестные животные напали на шестерых собак. Все пострадавшие животные находились на цепи в частных домохозяйствах. Трое из них погибли.

По словам главы администрации Акбашевского сельского поселения Эльвиры Файзуллиной, о произошедшем сообщили в управление охотничьего хозяйства, так как местные жители подозревают, что нападение совершили волки. Прибывшие на место охотники, пишет «Агентство чрезвычайных новостей», также не исключают, что расправиться с животными могли волки.

Однако не исключено, что виновниками трагедии могли стать бойцовские псы, которых отпустили на самовыгул. По крайней мере, именно к дому, где хозяева держат таких собак, охотников вывели следы.

К расследованию подключилась местная полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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