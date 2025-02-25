Еще один бывший чиновник мэрии Челябинска предстанет перед судом

В Челябинске перед судом предстанет бывший председатель комитета дорожного хозяйства, обвиняемый в получении взятки в значительном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя комитета дорожного хозяйства Челябинска, обвиняемого в получении взятки в значительном размере.

Напомним, Дмитрия Шиляева задержали в мае прошлого года, когда он временно исполнял обязанности председателя комитета дорожного хозяйства города. По версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года чиновник, занимавший тогда в ведомстве должность заместителя начальника отдела капитального строительства получил от замдиректора коммерческой организации не менее 30 тысяч рублей. Деньги посредник передал ему за сокрытие дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы города.

В ходе следствия на имущество бывшего чиновника на сумму более 870 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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