Челябинск готовят к расширению

Челябинск походя меняет парадигму развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 февраля, депутаты городской думы формально заявили о согласии на изменение границы городского округа.

В пресс-службе муниципального парламента назвали решение «техническим» и касающимся коррекции имеющихся границ. Оно принято в рамках продолжающегося процесса преобразования районов Челябинской области в муниципальные округа.

В ближайшее время окружной статус могут получить Сосновский и Красноармейский районы, а также Копейск. Все три муниципалитета граничат с Челябинском, а это значит, что территория областного центра может расшириться за счет любого из них, а может, и всех.

Но первым на очереди, безусловно, может стать микрорайон Западный, входящий в настоящее время в состав Сосновского района.

Напомним, о том, что этот микрорайон и ряд других населенных пунктов логично было бы перевести в состав Челябинска, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в декабре прошлого года. Хотя это был не первый раз, когда речь заходила о прирезании этой территории областному центру.

Строительство нового многоэтажного микрорайона в Сосновском районе началось еще во время губернаторства Михаила Юревича. И уже тогда новоселам обещали, что в ближайшее время населенный пункт войдет в состав областного центра, а потому жилье здесь покупали, в основном, челябинцы.

В итоге сложилась достаточно сложная ситуация: практически на пустом месте вырос достаточно крупный населенный пункт, но он не был обеспечен ни детскими садами, ни школами, ни медицинскими учреждениями.

Поначалу многие горожане и их дети ездили на работу, учебу и лечение в Челябинск. Одно время даже была достигнута договоренность об их прикреплении к поликлиникам и больницам на северо-западе областного центра.

Решение это было вынужденным. Ведь до Челябинска жителям Западного добираться намного быстрее и проще, чем до административного центра Сосновского района – села Долгодеревенское, где и действует, например, обслуживающая весь муниципалитет больница.

Однако власть в самом Челябинске с того времени уже несколько раз менялась, а с этим вместе таяла и убежденность чиновников в необходимости предоставлять «свои» лечебные площади жителям пусть и соседнего, но самостоятельного муниципалитета.

Так что жителям «новых» микрорайонов Сосновского района пришлось свыкаться с мыслью о том, что живут они не в Челябинске, а потому и лечиться, и учиться им, по всей видимости, придется тоже не в Челябинске.

Правда, возможностей для этого в муниципалитете, отмечают южноуральцы, для них как не было, так и нет. Чтобы попасть в Долгодеревенское, необходимо обогнуть едва ли не половину Челябинска, и не всегда по самым проезжим дорогам. Поблизости же социальные объекты появляются слишком медленно.

Неудивительно, что власти региона вновь задумались о переподчинении «микрорайонов новостроек» другому муниципалитету.

Впрочем, включение «новых» микрорайонов в состав Челябинска вряд ли быстро решит проблемы их жителей. Ведь расположены они поблизости от северо-запада областного центра – самой населенной части города. А жители северо-запада и сами долгое время жалуются на недостаток детских садов и школ, неудовлетворительную работу общественного транспорта. Да и число специалистов в лечебных организациях челябинского «северка» вряд ли вслед за этим автоматически увеличится.

И, судя по обсуждениям темы расширения среди самих челябинцев в социальных сетях, особого восторга от увеличения территории и населения города они не испытывают. А многие открыто выступают против.

Следует также отметить, что сегодняшнее решение депутатов вступает в противоречие с основной парадигмой развития областного центра: на протяжении многих лет власти города отказывались от экстенсивного развития, подчеркивая, что в территориальном расширении Челябинск не нуждается. Этот принцип, кстати, всегда лежал и в основе генеральных планов города. Выходит, теперь главный перспективный документ развития областного центра снова придется менять

Челябинск, Виктор Елисеев

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