Министр финансов Челябинской области избавился от приставки «и.о.»

Власти Южного Урала окончательно определились с кандидатурой главы минфина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, исполняющий обязанности руководителя ведомства утвержден в должности министра. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, с 10 января текущего года Иван Родионов возглавлял региональный минфин в статусе исполняющего обязанности министра до момента согласования его кандидатуры в минфине России.

Руководство ведомства сменилось после того как прежний руководитель Андрей Пшеницын перешел на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Иван Родионов родился в 1982 году в Челябинске. В 2004 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2007 году – Челябинский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

По окончании ЮУрГУ начал работу в отделе бюджетного планирования управления бюджетной политики министерства финансов Челябинской области. В 2008 году назначен заместителем начальника отдела. В 2010 году – начальником управления бюджетной политики. С июня 2015 года – заместитель министра финансов Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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