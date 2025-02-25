На Южном Урале вновь ускорилась инфляция

Первый месяц 2025 года ознаменовался в Челябинской области ростом цен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Банка России по Челябинской области, в январе 2025 года годовая инфляция в регионе ускорилась до 8,83% после 8,62% в декабре 2024 года.

Это ниже показателя по Уральскому федеральному округу (9,32%) и по стране в целом (9,92%). Ускорение инфляции в регионе преимущественно обусловлено переносом в цены отдельных товаров и услуг возросших издержек производителей и поставщиков в условиях высокого потребительского спроса, повышением утилизационного сбора на транспортные средства и платы за отдельные жилищно-коммунальные услуги.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе 2025 года снизился до 9,16% после 9,77% в декабре 2024 года.

На динамике цен овощей закрытого грунта сказался эффект высокой базы января 2024 года, когда в условиях морозной погоды заметно выросли издержки региональных производителей на обогрев теплиц. В январе 2025 года среднемесячная температура была выше. Затраты на электроэнергию, а вслед за ними и цены, росли не так быстро. Статистически это привело к тому, что годовой рост цен на свежие огурцы замедлился, а помидоры в январе стали дешевле, чем годом ранее (в декабре были дороже).

В регионе заметно увеличилось производство сливочного масла, усилилась конкуренция среди инорегиональных брендов. Это способствовало тому, что в январе этого года цены на него росли не так сильно, как год назад, когда предложение продукта было ниже. В результате годовой рост цен на сливочное масло замедлился.

Цены на непродовольственные товары в январе 2025 года в годовом сопоставлении выросли на 4,81%, в декабре – на 4,66%.

Повышение с 1 января 2025 года утилизационного сбора привело к росту среднерыночных цен на легковые автомобили. В частности, отечественный производитель поднял цены на отдельные популярные модели, что привело к ускорению годового роста цен на новые легковые отечественные машины в регионе.

В условиях высокого потребительского спроса производители строительных материалов переносили в конечные цены свои возросшие издержки на сырье, оборудование, логистику и заработные платы работникам. Это привело к тому, что обрезная доска, древесностружечные плиты, керамическая плитка, еврошифер и рубероид в январе в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяц назад.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе 2025 года увеличился до 13,30% после 11,82% в декабре 2024 года.

C 1 января 2025 года проиндексированы взносы на капитальный ремонт и тарифы на содержание и ремонт жилья. При этом год назад плата за капитальный ремонт была повышена на меньшую величину, а за содержание и ремонт не менялась. В результате годовой рост цен на эти услуги ускорился.

Салоны красоты в условиях повышенного спроса переносили в конечные цены возросшие издержки, в том числе на оплату труда. В итоге в январе цены на женскую и мужскую стрижки в регионе в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в декабре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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