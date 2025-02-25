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Вторник, 25 февраля 2025, 16:59 мск

Новости Челябинск

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Челябинцу прилетел штраф за превышение с указанием завышенной скорости автомобиля

Водитель из Челябинска пожаловался на некорректную работу комплекса видеофиксации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданным штрафом закончилась для челябинского автомобилиста поездка по Троицкому тракту. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

По словам южноуральца, он решил выяснить, насколько корректно работает камера видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Разрешенную скорость, уверяет водитель, он не превышал, увеличив ее только до 75 километров в час, что не данном участке не запрещено.

Однако через некоторое время ему пришел штраф с указанием, что он ехал со скоростью 90 километров в час. Причем с некорректной работой комплексов видеофиксации он сталкивается не впервые, настаивает челябинец.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области рассказали РИА «Новый День», что по жалобе мужчину уже проведена проверка. При этом отметили, что, так как комплекс фотовидеофиксации находится в черте населенного пункта, скорость движения транспортных средств на данном участке должна быть не более 60 километров в час.

«Сотрудниками ЦАФАП Госавтоинспекции организована встреча с автором публикации, от гражданина принята жалоба на постановление по делу об административном правонарушении и взяты пояснения. Обращение будет рассмотрено в установленные сроки», – подчеркнули представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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