Челябинцу прилетел штраф за превышение с указанием завышенной скорости автомобиля

Водитель из Челябинска пожаловался на некорректную работу комплекса видеофиксации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , неожиданным штрафом закончилась для челябинского автомобилиста поездка по Троицкому тракту. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

По словам южноуральца, он решил выяснить, насколько корректно работает камера видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Разрешенную скорость, уверяет водитель, он не превышал, увеличив ее только до 75 километров в час, что не данном участке не запрещено.

Однако через некоторое время ему пришел штраф с указанием, что он ехал со скоростью 90 километров в час. Причем с некорректной работой комплексов видеофиксации он сталкивается не впервые, настаивает челябинец.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области рассказали РИА «Новый День», что по жалобе мужчину уже проведена проверка. При этом отметили, что, так как комплекс фотовидеофиксации находится в черте населенного пункта, скорость движения транспортных средств на данном участке должна быть не более 60 километров в час.

«Сотрудниками ЦАФАП Госавтоинспекции организована встреча с автором публикации, от гражданина принята жалоба на постановление по делу об административном правонарушении и взяты пояснения. Обращение будет рассмотрено в установленные сроки», – подчеркнули представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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