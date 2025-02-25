В Челябинске отключат светофоры на двух оживленных перекрестках

Два крупных светофора в Челябинске отключат утром среды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 26 февраля, светофорные объекты отключат в Калининском и Советском районах областного центра.
С 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов.
С 10:00 особенно внимательными водители и пешеходы должны быть также на перекрестке улиц Разина и Овчинникова. Здесь ограничительные мероприятия тоже продлятся до окончания работ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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