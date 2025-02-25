В Челябинской области бездомный пес набросился на восьмилетнего школьника

На Южном Урале возбудили уголовное дело о нападении бездомной собаки на ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 25 февраля, в селе Аргаяш. Информацию об этом следователи обнаружили в ходе мониторинга сообщений в СМИ и социальных сетях.
Агрессивное животное напало на 8-летнего мальчика. В результате ребенок получил телесные повреждения. «Отмечается, что должных мер реагирования по отлову бездомных собак со стороны администрации и специальных служб не принимается», – рассказали представители силового ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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